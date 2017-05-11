СБУ прокомментировала выступление в Крыму участника «Евровидения» от Болгарии

Уроженец России Кристиан Костов, представляющий Болгарию на «Евровидении-2017», не нарушал украинского законодательства при посещении Крыма в 2014 году, заявили в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает портал «Обозреватель» в четверг, 11 мая.

«Обратите внимание, когда был принят порядок пересечения границы. Он выступал еще до того, как были установлены правила, которые это запрещают», — отметили представители ведомства.

Постановление кабмина Украины об утверждении порядка въезда на территорию Крыма было принято в июне 2015 года. В то же время закон, признающий полуостров оккупированной территорией, вступил в силу 15 мая 2014 года, за несколько недель до выступления Костова в Крыму.

10 мая пользователи интернета обнаружили, что представляющий Болгарию участник «Евровидения-2017» Кристиан Костов ранее выступал в российском Крыму. Видеозапись концерта певца появилась на YouTube-канале Russia_calls.

Видео: Russia_calls / YouTube

В подписи к видео указано, что Костов выступал в «Артеке» в День защиты детей 1 июня 2014 года. Он являлся одним из участников российского телевизионного конкурса «Голос. Дети» Первого канала. Видео появилось на YouTube в ночь на четверг, накануне второго полуфинала «Евровидения», в котором заявлен представитель Болгарии.

17-летний Кристиан Костов — уроженец России. В 2014 году он дошел до финала проекта «Голос. Дети». На «Евровидении-2017» он выступает с песней Beautiful Mess. В феврале исполнитель вошел в первую тройку фаворитов международного музыкального конкурса.

«Евровидение» в 2017 году проходит в Киеве. Первый полуфинал конкурса прошел 10 мая, второй состоится 11-го, финал — 13 мая. Конкурсантка от России Юлия Самойлова не принимает участия в «Евровидении» из-за запрета посещать Украину. Певице закрыли въезд в страну из-за ее концерта в Крыму 27 июня 2015 года.

Украинские власти расценивают воссоединение Крыма с Россией в марте 2014 года как аннексию. Москва, в свою очередь, настаивает, что процедура плебисцита соответствовала международному праву.