Джамала пожелала выступать в Крыму

Украинская певица Джамала, победившая на международном музыкальном соревновании «Евровидение-2016», заявила о желании проводить концерты в Крыму. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Я хочу выступать в Крыму, но, к сожалению, сейчас я не могу даже просто поехать туда и увидеть своего дедушку, который очень болен», — посетовала исполнительница.

Певица не уточнила причин, по которым не может посетить полуостров.

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Джамала (настоящее имя Сусанна Джамаладинова) выиграла «Евровидение-2016» в Стокгольме с песней «1944», посвященной депортации крымских татар при Сталине. Ее победа принесла Украине право на проведение соревнования в 2017 году. Первый полуфинал конкурса прошел 10 мая, второй состоится 11-го, финал — 13 мая. Конкурсантка от России Юлия Самойлова не будет принимать участия в «Евровидении» из-за запрета на въезд в Украину из-за не согласованного с Киевом посещения Крыма в 2015 году.

Полуостров воссоединился с Россией в 2014-м после проведенного референдума, на котором за такое решение проголосовало более 96 процентов жителей полуострова. Украинские власти не признают итогов голосования. Москва утверждает, что воссоединение прошло в соответствии с нормами международного права.

Согласно украинскому законодательству, для граждан страны въезд и выезд в Крым — беспрепятственный. Для этого достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность и гражданство Украины. Иностранцы для въезда на полуостров из страны должны получить специальное разрешение в Государственной миграционной службе.