«Укрпочта» увековечит певицу Джамалу на марках

Компания «Укрпочта» выпустит марку, посвященную певице Джамале. Об этом сообщается на странице украинского оператора связи в Facebook.

«5 мая вводится в обращение почтовая марка номер 1555 "Джамала". Гордимся талантом народной артистки Украины Джамалы и ее победой в конкурсе "Евровидение-2016"», — говорится в посте. К сообщению прикреплено изображение штампов с фотографией и автографом исполнительницы.

26 апреля сообщалось, что 33-летняя украинская певица вышла замуж за 25-летнего Бекира Сулейманова.

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Джамала (настоящее имя Сусанна Джамаладинова) победила на международном конкурсе «Евровидение», которое прошло в мае 2016 года в Стокгольме. Она исполнила песню «1944», посвященную депортации крымских татар при Сталине. В том же месяце президент Украины Петр Порошенко присвоил Джамале звание народной артистки страны.

Победа певицы в соревновании принесла Украине право на проведение «Евровидения» в 2017 году. Полуфиналы конкурса пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.