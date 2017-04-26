Победительница «Евровидения-2016» Джамала вышла замуж

Победительница международного музыкального конкурса «Евровидение-2016» Сусанна Джамаладинова, выступающая под псевдонимом Джамала, вышла замуж. Об этом сообщает телеканал ТСН в среду, 26 апреля.

33-летняя украинская певица вступила в брак с 25-летним Бекиром Сулеймановым. Церемония прошла в Исламском культурном центре в Киеве в традициях свадебного обряда крымских татар.

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Джамала победила на вокальном соревновании «Евровидение», которое прошло в мае 2016 года в Стокгольме. Певица исполнила композицию «1944», посвященную депортации крымских татар при Сталине. В том же месяце президент Украины Петр Порошенко присвоил Джамале звание народной артистки страны.

Благодаря победе Джамалы Украина получила право на проведение международного музыкального конкурса в 2017 году. Полуфиналы соревнования состоятся в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.