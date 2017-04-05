Глава ЕВС подтвердила пранкерам нарушение правил «Евровидения» певицей Джамалой

Генеральный директор Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Дельтенре считает исполнение певицей Джамалой песни «1944» на «Евровидении-2016» нарушением правил конкурса, утверждает пранкер Алексей Столяров (известный под псевдонимом Лексус). Он и его напарник Владимир Краснов (Вован) пообщались с главой ЕВС от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, сообщает телеканал «Звезда» в среду, 5 апреля.

Дельтенре не знала содержания песни Джамалы до начала соревнования, отметил Столяров. Глава ЕВС заверила, что не допустила бы появления композиции на «Евровидении», если бы Дельтенре рассказали о ее подтексте, так как один из принципов международного конкурса заключается в его аполитичности.

Материалы по теме Разгорелось пламя Запретит ли СБУ въезд российской участнице «Евровидения»

Ранее в среду сообщалось, что Дельтенре в разговоре с пранкерами заявила о готовности ЕВС перенести «Евровидение-2017» из Киева из-за запрета российской участнице соревнования Юлии Самойловой въезжать на Украину.

Служба безопасности Украины закрыла Самойловой въезд в страну в связи с посещением певицей Крыма в 2015 году, что расценивается Киевом как нарушение государственной границы.

Материалы по теме До Киева довела О чем говорит победа Джамалы на «Евровидении-2016»

В мае 2016 года пранкер поговорил с Джамалой о ее конкурсной песне «1944», представившись министром культуры Украины Евгением Нищуком. Певица рассказала, что в композиции есть политический подтекст, связанный с воссоединением Крыма с Россией в 2014 году. «Конечно, он там есть, безусловно. Но мы это с вами знаем по секрету», — подчеркнула Джамала. Она отметила, что если бы она назвала песню «2014» вместо «1944», то не попала бы на «Евровидение», потому что там запрещены политические акции.

Композиция «1944» посвящена депортации крымских татар во время Великой Отечественной войны. С этой песней выступавшая от Украины Джамала одержала победу на «Евровидении-2016», финал которого прошел 14 мая в Стокгольме. Благодаря этому Киев получил право на проведение международного музыкального конкурса в 2017 году.

Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Власти Украины и ряда других зарубежных стран отказались признавать итоги голосования.

Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.