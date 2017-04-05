В ЕВС опровергли сообщение о переносе «Евровидения» из Киева

Представители Европейского вещательного союза (ЕВС), организующего «Евровидение», опровергли информацию о возможном переносе соревнования. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 5 апреля.

«Конкурс "Евровидение" пройдет в Киеве», — заверили представители союза.

Официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман заявил ТАСС, что проведение соревнования в Киеве остается главным приоритетом союза: «Мы сосредоточены на подготовке к проведению яркого песенного конкурса "Евровидение" вместе с нашим членом — Национальной общественной телекомпанией Украины».

Ранее в среду сообщалось, что глава ЕВС Ингрид Дельтенре в разговоре с пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Красновым (Вован), представившимися поверенными премьера Украины Владимира Гройсмана, заявила о готовности союза перенести «Евровидение-2017» из Киева из-за скандала вокруг российской участницы конкурса Юлии Самойловой.

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Столяров также отметил, что глава ЕВС подтвердила ему нарушение правил «Евровидения-2016» выступавшей от Украины Джамалой. Дельтенре заверила, что не допустила бы появления песни «1944» на конкурсе, если бы знала о ее подтексте. Один из принципов «Евровидения» заключается в аполитичности соревнования.

22 марта Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезжать в страну. Такое решение было связано с посещением певицей Крыма в 2015 году, что Киев расценивает как нарушение государственной границы.

Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.