Пранкеры узнали о реальной угрозе ЕВС перенести «Евровидение» из Киева

Глава Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре стала жертвой розыгрыша российских пранкеров Владимира Краснова (известного в сети как Вован) и Алексея Столярова (Лексус). Они пообщались с ней от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и обсудили музыкальный конкурс «Евровидение-2017», который должен пройти в Киеве. Об этом сообщает в среду, 5 апреля, РЕН ТВ.

Как рассказал телеканалу Столяров, «это были довольно резкие переговоры, скажем так, скандальные». «Организаторы очень сильно определили свою позицию, она очень строгая по отношению к Украине», — отметил он.

Пранкеры выяснили, что вероятность переноса «Евровидения» из Киева очень высока. «На самом деле, она рассказала нам, куда планируется перенести этот конкурс. (...) Она рассказала нам, что ждет Украину в худшем случае, если она не даст России участвовать», — заявил Лексус, не приводя подробностей.

Он также рассказал, что украинская сторона не пыталась решать этот вопрос с ЕВС. По словам Столярова, «дело в том, что сама Украина не вела переговоры», а единственные, кто это делал, — «это были мы, пранкеры».

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«Мы пытались сами связаться с украинскими властями и донести до них эту точку зрения. Они не хотят общаться с представителями Европейского вещательного союза», — отметил он. Лексус добавил, что в Киеве «до сих пор не понимают всей серьезности» происходящего, а у ЕВС «есть дополнительные санкции в отношении Украины».

31 марта представитель союза заявил, что организация не планирует санкций в отношении Киева.

В тот же день сообщалось, что Делтенре в письме украинскому премьеру написала, что члены ЕВС крайне негативно оценивают запрет на въезд в страну российской участнице «Евровидения-2017» Юлии Самойловой. Она подчеркнула, что ряд вещательных компаний Европы намерен бойкотировать конкурс.

Служба безопасности Украины закрыла Самойловой въезд в страну 22 марта. Такое решение было связано с посещением певицей Крыма в 2015 году, что Киев расценивает как нарушение государственной границы.

Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.