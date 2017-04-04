Порошенко обвинил Россию в провокации с выбором участницы Евровидения

Российская сторона, отправляя на Евровидение Юлию Самойлову, сознательно шла на провокацию. Об этом во вторник , 4 апреля, заявил президент Украины Петр Порошенко на брифинге в Латвии, передает «112 Украина».
«Посещение Крыма Украина допускает только через административную границу с Херсонской областью. Другой способ является нарушением законодательства Украины, которое влечет за собой санкции», — сказал Порошенко.
По его словам, требования едины для всех. «Российская сторона знала об этом и сознательно приняла решение», — отметил глава государства. Он добавил, что украинские власти отреагировали последовательно не предоставили разрешения Самойловой на въезд в страну.
Как уточнил украинский лидер, было предложено несколько вариантов решения этой ситуации — участие в конкурсе посредством видеотрансляции или замена конкурсанта. «Как известно, России не требовалось участие в Евровидении, ей требовалась провокация. Я счастлив, что благодаря эффективным действиям украинской власти этой провокации удалось избежать», — заключил Порошенко.
Ранее во вторник члены наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины раскритиковали заявление генерального директора Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре о возможном бойкоте «Евровидения» в Киеве рядом вещательных компаний Европы из-за запрета Самойловой пересекать украинскую границу. «Требование отменить решение СБУ, принятое в пределах его законных полномочий, может быть расценено как вмешательство во внутренние дела Украины, что выходит за пределы полномочий союза и задач конкурса "Евровидение"», — отметили в компании.
СБУ закрыла Самойловой въезд в страну 22 марта. Такое решение было связано с посещением певицей Крыма в 2015 году, что на Украине считают нарушением государственной границы (Киев не признает результаты референдума, в ходе которого жители полуострова высказались за воссоединение с Россией).
Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.