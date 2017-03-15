Марки с Дэвидом Боуи запустили в стратосферу

Более 50 наборов марок Королевской почты Великобритании, посвященных музыканту Дэвиду Боуи, отправили в стратосферу на наполненных гелием шарах. Об этом пишет The Guardian.

Акция стала отсылкой к фильму «Человек, который упал на Землю» 1976 года, в котором Боуи исполнил главную роль.

Шары достигли высоты свыше 34 километров. Отмечается, что после того, как они лопнут, груз с марками начнет падать со скоростью 200 метров в час, и перед столкновением с поверхностью замедлится до восьми метров в час.

Поклонники Боуи, которые смогут угадать место приземления марок, получат подарочные наборы вроде тех, что были запущены в стратосферу. Каждый набор включает в себя десять марок, на которых изображены обложки альбомов певца или он сам.

26 января сообщалось, что Боуи станет первым сольным артистом, в честь которого Королевская почта Великобритании выпустит марки. Ранее штампы выходили в честь таких групп, как Pink Floyd и The Beatles.

Британский музыкант, актер и художник Дэвид Боуи скончался 10 января 2016 года, через два дня после своего 69-летия и выпуска 25-го студийного альбома Blackstar. До этого полтора года артист боролся с раком печени.