Два неизданных альбома Дэвида Боуи выйдут в апреле

Две редких пластинки с неизданными прежде песнями британского музыканта Дэвида Боуи выйдут 22 апреля. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает The Guardian.

Они выйдут ограниченным тиражом к 10-му по счету Дню музыкального магазина, отмечаемому ежегодно с 2007 года.

Первый альбом, Cracked Actor, станет трехдисковой записью концертного тура Боуи 1974 года. Он отличается от официального концертного сборника того же года David Live, на котором певца сопровождает другая группа.

Второй, Bowpromo, станет переизданием редкого промоальбома 1971 года, который состоял из семи песен Боуи и пяти композиций английской актрисы и певицы Даны Гиллеспи. В новом варианте останутся только треки Боуи.

Композитор, певец, актер и художник Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года, спустя два дня после своего 69-летия и выпуска 25-го студийного альбома Blackstar. До этого полтора года артист боролся с раком печени.