Джамале отказали в праве открыть первый полуфинал «Евровидения-2017»

Победительница прошлогоднего «Евровидения» Джамала, вопреки традициям, не выступит на открытии первого полуфинала конкурса в Киеве. Об этом сообщается на сайте музыкального соревнования.

Вместо нее на сцену выйдет певец Monatik с песней «Кружит», которую он исполнит на английском языке. Такая «замена» стала одним из сюрпризов, которые организаторы мероприятия подготовили для зрителей в этом году, отмечается в сообщении.

«Шоу, которое продемонстрирует Monatik, на очень высоком техническом уровне, фирменные танцевальные постановки и хитовые нотки песни "Кружит" никого не оставят равнодушным и заставят танцевать всех зрителей МВЦ (Международного выставочного центра — прим. «Ленты.ру»)», — заверили в пресс-службе организаторов шоу.

8 мая пиар-директор Джамалы Денис Козловский сообщил, что певицу не пустили на красную дорожку в день открытия «Евровидения-2017». По словам агента, организаторы объяснили это регламентом мероприятия.

Церемония открытия «Евровидения-2017» состоялась в киевском выставочном центре «Парковый» 7 мая. Сам конкурс начнется 9 мая, в этот день состоится первый полуфинал. Финал пройдет 13 мая. Украину в этом году представляет группа O.Torvald, конкурсантка от России Юлия Самойлова в мероприятии участия не примет в связи с запретом на въезд в республику из-за не согласованного с украинскими властями посещения Крыма в 2015 году.