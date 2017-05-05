Украине предрекли поражение на «Евровидении» из-за потери Крыма

Ведущий итальянского телешоу NEMO Энрико Лукки заявил, что Украина проиграет в музыкальном конкурсе «Евровидение», так как ранее уже проиграла Крым. Видео выступления Лукки опубликовано на официальной странице передачи в Facebook.

«Франческо Габбани мощнее советских ракет, а Украина проиграет "Евровидение" после того, как проиграла Крым», — заявил в эфире телеканала RAI Лукки. Певец Франческо Габбани представит на конкурсе Италию.

Италия и Украина напрямую прошли в финал «Евровидения». Он состоится в Киеве 13 мая. Полуфиналы конкурса запланированы на 9 и 11 мая.

Украина завоевала право на проведение «Евровидения», когда победителем конкурса в прошлом году стала певица Джамала. Заявленной на «Евровидение»-2017 от России Юлии Самойловой украинские правоохранительные органы запретили пересекать границу страны из-за выступлений в Крыму.

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума. Киев отказался признать результаты плебисцита. Москва указывает, что процедура полностью соответствовала международному праву, и подчеркивает, что вопрос о статусе полуострова закрыт.

