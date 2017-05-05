В украинском проморолике для «Евровидения» виды Крыма заменят Веркой Сердючкой

На Украине проходят срочные съемки нового проморолика для «Евровидения-2017», в котором виды Крыма заменят Верка Сердючка (творческий псевдоним артиста Андрея Данилко) и украинки. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, ставший свидетелей съемок.

Отмечается, что Данилко в образе Верки Сердючки станет ключевым героем нового видео. Также к съемкам привлекли несколько десятков девушек, облачившихся в вышиванки и короткие юбки. «Украинские женщины — наша гордость, наша валюта!» — пояснил один из режиссеров в ходе съемки.

Как сообщили участники, новое видео будут транслировать вместо старого, где были использованы виды российского Крыма. Всего же, как обещают в Киеве, к началу «Евровидения» (пройдет в Киеве в середине мая) снимут несколько клипов, в которых будет «воспеваться красота украинских женщин», «высокая культура Украины» и «национальные приоритеты страны».

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В конце апреля на Украине презентовали ролик, посвященный проведению песенного конкурса, где были показаны крымские пейзажи. В 30-секундном видео под названием «Приезжайте на Украину праздновать разнообразие» запечатлены самые живописные места страны и кадры, снятые на российском полуострове.

Киевские власти отказывают во въезде на Украину российским исполнителям, которые посещали Крым после воссоединения полуострова с Россией. В частности, по этой причине украинские правоохранительные органы запретили пересекать границу страны Юлии Самойловой, заявленной на «Евровидение» от России.

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума. Киев отказался признать результаты плебисцита. Москва указывает, что процедура полностью соответствовала международному праву, и подчеркивает, что вопрос о статусе полуострова закрыт.