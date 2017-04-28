Украина показала виды Крыма в проморолике к «Евровидению»

В ролике об Украине, посвященном проведению песенного конкурса «Евровидение» в Киеве, показаны виды Крыма. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает УНИАН.

В 30-секундном видео под названием «Приезжайте в Украину праздновать разнообразие» запечатлены самые живописные места страны и кадры, снятые на российском полуострове. Как отмечает агентство, основой для звукового сопровождения ролика стала мелодия песни Шакиры, известная из мультфильма «Зоотрополис».

Киевские власти отказывают во въезде на Украину российским исполнителям, которые посещали Крым после воссоединения полуострова с Россией. В частности, украинские правоохранительные органы запретили заявленной на «Евровидение» от России конкурсантке Юлии Самойловой пересекать границу страны по этой причине.

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума. Киев отказался признать результата плебисцита. Москва указывает, что процедура полностью соответствовала международному праву и подчеркивает, что вопрос о статусе полуострова закрыт.