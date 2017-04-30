Организаторы «Евровидения-2017» продали сотни билетов на несуществующие места

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2017» в Киеве продали две тысячи билетов либо на несуществующие места, либо на те, с которых невозможно увидеть сцену. Об этом заявил руководитель билетного оператора мероприятия Concert.ua Дмитрий Феликсов, слова которого приводит украинская радиостанция «Голос Столицы».

Он указал, что ситуация возникла из-за несоответствия предварительной схемы зала киевского Международного выставочного центра, где пройдет конкурс, и проекта, реализованного подрядчиком, который занимался изменением конфигурации площадки для «Евровидения». То, что с некоторых позиций нельзя увидеть сцену, а ряд мест вообще отсутствует, выяснилось после начала работ по адаптации помещения к мероприятию. Купившим билеты на шоу людям предложено либо поменять их, либо вернуть деньги.

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Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая. Певица Юлия Самойлова, заявленная на «Евровидение» от России, участия в конкурсе не примет из-за запрета на въезд на Украину. Ей вменяется несогласованное с украинскими властями посещение Крыма в 2015 году.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.