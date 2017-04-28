Премьер Украины объявил о полной готовности страны к «Евровидению»

Украина полностью готова к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение-2017», сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман. Его слова передает портал Depo.ua в пятницу, 28 апреля.

Глава украинского правительства рассказал о скептиках, убежденных, что организаторы не смогут завершить работу в срок: «Я помню как все начиналось с победы Джамалы, и как кто-то говорил, что Украина не успеет подготовиться. Я пообещал, что мы подготовимся и сегодня вы видите, все, что было необходимо для проведения Евровидения в Украине, фактически сделано».

Гройсман пообещал, что меры безопасности на вокальном соревновании будут обеспечены на высшем уровне. Он также добавил, что вопрос возвращения затраченных на «Евровидение» средств перед организаторами изначально не ставился.

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Ранее в пятницу в сети появился рекламный ролик об Украине, посвященном проведению песенного конкурса. В клипе демонстрируются виды Крыма.

Украинская певица Джамала победила на «Евровидении-2016» в Стокгольме. Благодаря этому страна получила право на проведение международного музыкального конкурса в 2017 году. Полуфиналы соревнования состоятся в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.