Спрос россиян на перелеты в Киев на период «Евровидения» вырос

У россиян вырос спрос на перелеты и проживание в Киеве на период проведения музыкального конкурса «Евровидение». Об этом говорится в пресс-релизе компании «РоссТур», поступившем в «Ленту.ру» во вторник, 25 апреля.

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Эксперты заметили, что в марте количество забронированных авиабилетов в столицу Украины для путешествий в середине мая увеличилось на шесть процентов по сравнению с тем же периодом 2016 года. Еще больше вырос спрос на киевские отели для проживания в данный промежуток времени — на восемь процентов.

Новости о запрете российской певице Юлии Самойловой на въезд в Украину, куда она должна была приехать для участия в «Евровидении», и об отказе Первого канала транслировать этот конкурс пока не привели к аннулированию россиянами билетов в Киев и брони номеров в этом городе.

В целом, интерес россиян к поездкам на Украину продолжает падать последние несколько лет, отмечают в «РоссТуре». Об этом свидетельствует статистика продаж железнодорожных и авиабилетов. В компании ожидают дальнейшего снижения турпотока в эту страну по итогам текущего года.

Полуфиналы «Евровидения» пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал намечен на 13 мая.