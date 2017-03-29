Отели Киева подняли цены в два раза на период проведения «Евровидения»

Большинство отелей Киева увеличили цены в среднем в два раза на период проведения музыкального конкурса «Евровидение» в первой половине мая. Об этом в среду, 29 марта, сообщает РИА Новости.

В эти даты номер в пятизвездочном отеле или апартаменты премиум-класса в украинской столице обойдутся в среднем в 380-500 евро на человека. За гостиницу категории три-четыре звезды придется заплатить примерно от 65 до 270 евро. Место в хостеле в данный момент можно забронировать за 5-20 евро.

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При этом в настоящее время уже фиксируется дефицит предложений в отелях с пятью звездами и хостелах. В других категориях объектов размещения мест пока достаточно.

В Ассоциации гостиничных объединений и гостиниц городов Украины заявили, что входящие в нее киевские отели на период «Евровидения» подняли тарифы на 20-30 процентов. Власти Киева в феврале встретились с владельцами объектов размещения и попросили их держать цены в разумных пределах в начале мая.

Замглавы Киевской городской государственной администрации Алексей Резников рассказал, что в течение первых двух недель мая столица ожидает около 20 тысяч иностранных гостей, внутренних туристов, по прогнозам, будет в три раза больше. Он добавил, что еще 1,5 тысячи человек прибудут на Украину в составе официальных делегаций конкурса.

Полуфиналы «Евровидения» пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал намечен на 13 мая. Российской участнице конкурсе — певице Юлии Самойловой — власти Украины отказали во въезде в страну из-за посещения ею Крыма в 2015 году. Киев считает российский полуостров своей территорией. Он расценивает въезд на него без согласования с властями Украины нарушением государственной границы.

