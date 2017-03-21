На Украине китайцам предложили индивидуальные вертолетные туры в Чернобыль

На Украине китайским путешественникам предлагают индивидуальные вертолетные туры в Чернобыль стоимостью 500 долларов. Об этом пишет газета Global Times.

По словам Сергея Мирного, главы компании Chernobyl, оказывающей такие услуги, китайцы также могут заказать полеты на легкомоторных самолетах над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС. Он не уточнил расценки на подобные услуги.

Кроме того, агентство предлагает однодневные автобусные туры по Чернобылю по цене 29 долларов с человека. Весной оно также планирует организовать поездки на катерах на подводных крыльях вокруг зоны отчуждения.

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Как отмечается, другие украинские фирмы организуют туры по стране, связанные с историей и культурой СССР, поскольку эта тема интересна многим путешественникам из Китая. Так, компания Kolos составила маршрут на основании книги Николая Островского «Как закалялась сталь», которая была популярная в КНР в 1950-1990 годах. В этом романе, в частности, упоминается город Шепетовка Хмельницкой области.

Китайские туристы также могут посетить крупные промышленные объекты Украины и места, связанные с историей Второй мировой войны.

Украинский турбизнес сконцентрировался на отдыхающих из КНР из-за роста их числа в этой стране. В 2016 году в республике побывали свыше 20,5 тысячи китайских путешественников, что стало рекордом за последние 10 лет.

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС — это территория, которая подверглась радиационному загрязнению в результате аварии на атомной электростанции в 1986 году. Туда запрещен свободный доступ. Зона включает в себя части Полесского и Иванковского районов Киевской области, где расположена АЭС и находится река Припять.