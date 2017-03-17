Туроператоры раскрыли серую схему вывода денег из России в Китай

Представители туристической ассоциации «Мир без границ» заявили, что обнаружили схему вывода денег из России через организацию туров «за ноль долларов» для китайцев. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает Rambler News Service.

Как пояснил заместитель исполнительного директора «Мира без границ» Александр Агамов, схема действует следующим образом: граждане КНР покупают у себя на родине так называемые туры за ноль долларов (zero dollar tours). Речь идет о дешевых путевках, цена которых иногда бывает даже ниже суммарной себестоимости перелета и размещения.

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Эти расходы окупаются в России, где местные гиды и сопровождающие туристов лица водят их по магазинам, в которых товары оплачиваются наличными по завышенным в несколько раз ценам. Китайские путешественники в среднем тратят на шопинг 1,5 тысячи долларов за поездку. Среди наиболее популярных покупок — золото, янтарь, товары европейских брендов.

По словам Агамова, порядка 30 процентов полученной таким образом прибыли уходит через web-кошельки сопровождающим группы туристов людям и организаторам схемы в Китае. При этом ювелирные магазины, в которые приводят гостей из КНР, зачастую также принадлежат китайским фирмам, отмечает он.

«В результате из российской экономики выводится как минимум около 500 миллионов долларов. Это покупки, которые не декларируются, и прямой ущерб легальным туркомпаниям, гостиничному бизнесу и розничной торговле», — заключил эксперт.

Туры «за ноль долларов» рассчитаны на китайцев, прибывающих в Россию в рамках безвизового режима для организованных групп путешественников. По данным Ростуризма, в 2016 году страну таким образом посетили более 760 тысяч граждан КНР. Это на 41 процент больше, чем в 2015-м.

«Мир без границ» — профессиональное объединение в сфере российского-китайского туризма. В него входят более 100 туроператоров из России.

В конце 2016 года эксперты рассказывали «Ленте.ру» о системе магазинов для китайских туристов, цены в которых завышаются в несколько раз. По оценкам специалистов, выручка таких магазинов составляет до 4-5 миллионов в сутки.