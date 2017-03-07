Опубликовано видео с правилами поведения для китайских туристов

В России создали видеоинструкцию для китайских туристов на их родном языке, объясняющую правила поведения. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает портал «НГС.Новости», опубликовавший данную запись.

В анимационном ролике путешественников из КНР призывают не проходить без очереди в ресторанах быстрого питания и не разговаривать громко по телефону в общественных местах. Китайцам также рекомендуют не плеваться на улицах и не бросать мусор куда попало.

Кроме того, зарубежным гостям советуют не обнимать чужих маленьких детей — такое поведение распространено в Китае.

