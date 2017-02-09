Китайские туристы напали на финских гидов из-за северного сияния

Группа китайских туристов напала на гидов в Финляндии после того, как путешественники не смогли увидеть северное сияние, передает норвежский телеканал NRK. Выдержки из сообщения приводит агентство Regnum.

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Инцидент произошел в городе Рованиеми в Лапландии. Отдыхающим не удалось полюбоваться северным сиянием, так как небо было закрыто облаками. Рассерженные туристы окружили гидов.

Сотрудники турфирмы не смогли сами разрешить конфликт и вызвали полицию. Стражи порядка разъяснили китайцам, что экскурсоводы никак не могли повлиять на данное природное явление. Однако организаторы тура «Охота за северным сиянием» должны были предупредить своих клиентов, что подобное может произойти, добавили полицейские.

В сентябре 2016 года сообщалось, что финский отель в Рованиеми нанял смотрителя за полярным сиянием. Такой сотрудник должен будить постояльцев, как только заметит свечение в небе, чтобы те смогли полюбоваться зрелищем.

