Дошкольник из Китая совершил 180-дневные путешествия к полюсам Земли

Пара китайских туристов вместе со своим маленьким сыном совершила два 180-дневных путешествия к Южному и Северному полюсам Земли. Об этом в четверг, 16 марта, пишет газета The South China Morning Post.

В начале марта путешественник Сюй Ченхуа (Xu Chenghua) вместе с супругой и сыном по имени Симба (Simba) приняли участие в плавании по Антарктике длительностью шесть дней. Мужчине перед этим пришлось уговаривать сотрудников круизного оператора, чтобы те разрешили взять Симбу в путешествие. Согласно правилам, в круизы нельзя брать детей младше 10 лет.

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Перед этим Сюй Ченхуа с супругой и сыном посетили Южную Америку, потратив на пятимесячную поездку свыше 86,7 тысячи долларов. На следующей неделе семья туристов намерена вернуться в город Ханчжоу на востоке Китая, где они управляют клубом каякинга.

В 2015 году супружеская чета вместе с сыном совершила 180-дневное путешествие по 12 странам, побывав в Камбодже, Таиланде, Мьянме, Греции, Турции и других государствах. Большую часть пути туристы преодолели на мотоцикле. В ходе путешествия они также побывали на Северном полюсе. Симбе на тот момент было два года.

Южный полюс Земли находится на территории Антарктики, в пределах Полярного плата Антарктиды.

В июне 2016 года сообщалось об истории четырехлетней жительницы Китая, которая за свою жизнь успела совершить путешествие по четырем регионам КНР.