Китай и Россия создадут первую в мире подлодку для туристов

Китайская компания Tianjin Ostar Underwater Vehicles Co планирует совместно с российскими учеными создать первую в мире подводную лодку для перевозки гражданских лиц. Об этом в четверг, 9 марта, пишет газета China Daily.

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Предполагается, что проект будет завершен к концу текущего года. Подлодка сможет брать на борт от 20 до 40 пассажиров и опускаться на глубину до 24 метров. Кроме того, аппарат должен быть достаточно маневренным, чтобы во время экскурсий избегать столкновений с морской живностью.

Заместитель гендиректора фирмы Цзоу Юнчуньхэ (Zou Yongchunhe) рассказал, что подлодку можно будет использовать для перевозок туристов в популярных у путешественников местах во Вьетнаме, Таиланде, Греции или Турции.

Цзоу Юнчуньхэ добавил, что компания уже объединилась с несколькими российскими научно-исследовательскими институтами для работы над проектом. Инициативой также заинтересовались два известных в КНР туроператора.

В июне 2016 года сообщалось, что подземную базу подводных лодок в Албании намерены превратить в туристический объект.

В Балаклаве (Крым) в настоящее время располагается подземный музей подлодок.

