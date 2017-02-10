В Бельгии открыли подводный ресторан

В Брюсселе заработал подводный ресторан «Жемчужина» (The Pearl), расположенный на дне специального бассейна для тренировки аквалангистов. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает портал Star2.com.

Ресторан представляет собой сферу диаметром два метра, находящуюся на глубине пяти метров под водой. Она вмещает в себя до четырех человек одновременно.

Еду в «Жемчужину» доставляют официанты в аквалангах. Продукты перед этим помещают в водонепроницаемые упаковки. В меню, в частности, входят фуа-гра, салат с омарами, шампанское. Стоимость обеда — 99 евро с человека.