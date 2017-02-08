Первый в мире гаджет-ресторан откроется в Москве в конце февраля

В конце февраля в Москве заработает первый в мире гаджет-ресторан. Об этом сообщается на сайте заведения.

Gadget Studio откроется на Тверской улице. Заведение предложит гостям меню на планшетах, высокоскоростной бесплатный Wi-Fi и беспроводную зарядку любых гаджетов.

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Кроме того, ресторан будет организовывать прямые трансляции презентаций новинок Apple и других посвященных высоким технологиям мероприятий.

Gadget Studio расположится на двух этажах: на первом будут зоны для лекций и коворгинга, а на втором — сам ресторан с баром и сценой.

«Для хипстеров, дизайнеров и прочих рестораны есть, для любителей технологий до сих пор никто ничего не придумал. А я хочу смотреть презентацию нового айфона, как футбол: за стойкой бара и с нормальным переводом», — пояснил основатель проекта Николай Турубар.

По его словам, в меню ресторана будут такие коктейли, как «Синий экран смерти», «Цукерберг» и «Диалап».

Как отмечается на сайте проекта, в его развитии может принять участие любой желающий, инвестировав определенную сумму денег. Минимальный взнос составляет 30 тысяч рублей. Создатели Gadget Studio заявили, что в реализацию задумки уже было вложено более миллиона долларов.

В будущем подобные заведения также планируется открыть в Санкт-Петербурге и Казани.

