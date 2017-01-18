Ресторан в Сочи снизил цены для мэра города

Мэр Сочи Анатолий Пахомов рассказал, что в одном из ресторанов Красной Поляны ему подали специальное меню с заниженными ценами. Об этом в среду, 18 января, сообщает телеканал RT.

По словам градоначальника, в предприятие общественного питания он зашел вместе с одним московским чиновником.

«В меню, которое дали мне, чашка чая стоила 80 рублей, хотя для всех остальных посетителей — 350 рублей. Было очень неудобно перед столичным гостем», — заметил Пахомов.

Отдельное меню с низкими ценами на случай проверки властями есть и у ряда других ресторанов Красной Поляны, добавил мэр. По его словам, владельцы заведений в этом районе Сочи вынуждены поднимать тарифы из-за высоких арендных ставок.

