Открылся первый в Европе подводный музей с сотнями скульптур

У острова Лансароте в Испании открылся первый в Европе подводный музей. Об этом пишет Daily Mail.

Экспонатами Atlantico стали более 300 человеческих скульптур в натуральную величину, расположенные на глубине около 12 метров под водой. Они были использованы для создания дюжины инсталляций.

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Изготовленные из специальных материалов скульптуры сотни лет смогут находиться под водой, не разрушаясь и не причиняя вреда экосистеме. На работу по созданию музея ушло почти три года.

Atlantico был организован не только для развлечения, но для акцентирования внимания на проблемах защиты окружающей среды, в частности морской экологии. Он является проектом британского скульптора Джейсона де Кайрес Тейлора (Jason deCaires Taylor).

Для выполнения фигур Тейлор пригласил жителей Лансароте. Скульптуры изображают людей обоих полов и разных возрастов.