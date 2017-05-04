Организаторы «Евровидения» объяснили возможные санкции против России и Украины

Представители Европейского вещательного союза (ЕВС), который организует международный музыкальный конкурс «Евровидение», прокомментировали возможное введение санкций против России и Украины. Они заявили Rambler News Service в четверг, 4 мая, что штрафы в случае нарушения устава соревнования являются стандартной практикой.

По словам представителей союза, отступление стран-участниц от правил «Евровидения» еще предстоит доказать. В ЕВС подчеркнули, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании после проведения конкурса в Киеве.

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Ранее в четверг сообщалось, что глава оргкомитета ЕВС Франк-Дитер Фрайлинг рассказал о возможном введении санкций против Украины и России. Киев могут оштрафовать за то, что он не обеспечил допуск к участию в конкурсе певице Юлии Самойловой. Москва, по словам Фрайлинга, нарушила устав, не принимая участия в различных заседаниях организации, проходивших на Украине в преддверии «Евровидения». Он отметил, что страны могут обязать выплатить денежную компенсацию или же отстранить от участия в вокальном соревновании на три года.

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.