Шнуров назвал себя теннисистом и посчитал «Евровидение» раздутым конкурсом

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отозвался о «Евровидении» как о переоцененном в России конкурсе. Свое мнение он высказал в интервью RT, опубликованном во вторник, 2 мая.

«Это какая-то политическая игра. Сильно раздутый, явно переоцененный у нас конкурс. Это не моя игра. Я вообще теннисист, а это футбол. Я не слежу за тем, что там происходит», — сказал музыкант, когда его попросили прокомментировать запрет на въезд на Украину российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой.

Шнуров раньше не упоминал о своем увлечении теннисом. В 2005 году на альбоме «Ленинграда» «Хлеб» вышла песня под названием «Небесный теннис».

Как сообщает kp.ru, в сети уже появились первые кадры с репетиций конкурса в Киеве.

Группа «Ленинград» отмечает в 2017 году 20-летие. 13 июля на московском стадионе «Открытие Арена» пройдет юбилейный концерт коллектива.

Опубликованный 27 апреля клип «Ленинграда» на песню «Экстаз» ко 2 мая собрал в YouTube 7,2 миллиона просмотров.

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут в Киеве 9 и 11 мая, финал — 13-го. Россия в этом году не принимает участие в конкурсе, так как Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд в страну. Ей вменяется несогласованное с украинскими властями посещение Крыма в 2015 году.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.