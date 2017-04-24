Юлия Самойлова вместо «Евровидения» выступит в Крыму

Певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на «Евровидении-2017», выступит в Севастополе на праздновании Дня Победы 9 мая. Об этом сообщает издание ForPost со ссылкой на исполняющую обязанности начальника главного управления культуры Севастополя Ларису Дудкину.

«Эта исполнительница, как планировалось, должна была представить Россию на "Евровидении". В качестве альтернативы она будет выступать у нас. Предварительная договоренность есть. Мы надеемся, что у нее все получится и Юля победит все преграды, которые перед ней стоят», — сказала чиновница.

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого были опубликованы на сайте организации 24 апреля, показал, что 75 процентов россиян поддержали решение Первого канала не транслировать международный музыкальный конкурс «Евровидение-2017».

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Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая. Россия не будет участвовать в конкурсе, так как Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд в страну. Ей вменяется несогласованное с украинскими властями посещение Крыма в 2015 году.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.