Назван фаворит «Евровидения-2017»

Лидером списка фаворитов международного музыкального конкурса «Евровидение-2017» стала песня «Карма западного человека» (Occidentali's Karma) в исполнении Франческо Габбани, представляющего Италию. Об этом свидетельствуют данные букмекерских компаний, передает РИА Новости в пятницу, 21 апреля.

Материалы по теме Пляски на гостях Почему Украина пострадает больше всех от собственных запретов на «Евровидении»

Второе место в списке фаворитов получила композиция Beautiful Mess в исполнении 17-летнего уроженца России Кристиана Костова, который выступает за Болгарию. На третьей строчке — I Can't Go On шведского певца Робина Бенгтссона.

В первую пятерку также вошли песни в исполнении представителей Португалии и Бельгии.

«Евровидение-2017» состоится в Киеве в мае. Россия не будет участвовать в конкурсе из-за того, что Служба безопасности Украины запретила заявленной участнице Юлии Самойловой въезжать на территорию страны. Первый канал и «Россия-1» отказались от трансляции конкурса.