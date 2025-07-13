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20:04, 13 июля 2025Мир

Стало известно о смерти бывшего президента Нигерии

Экс-президент Нигерии Бухари умер на 83-м году жизни
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ben Curtis / AP

Бывший президент Нигерии Мухаммаду Бухари скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь экс-лидера страны Гарба Шеху, передает ТАСС.

Семья Бухари объявила о его смерти в лондонской больнице.

Мухаммад Бухари был главой государства в период с 1983 по 1985 год, в 2015 году он вновь стал президентом страны. Его переизбрали в 2019 году. Полномочия президента Бухари истекли в 2023-м.

Во время выборов преемника в том же году было совершено нападение на кортеж бывшего губернатора штата Имо Икеди Охакима. В тот период на юго-востоке страны обострилась ситуация. Было совершено по меньшей мере 50 нападений членов организации «Коренные народы Биафры» на должностных лиц и сотрудников сил безопасности.

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