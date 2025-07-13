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19:35, 13 июля 2025Ценности

Сына Уилла Смита со спущенными шортами на прогулке подняли на смех в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @whoopsee.it

Сына актера Уилла Смита Джейдена Смита подняли на смех в сети из-за наряда на прогулке. Соответствующее видео появилось на странице портала Whoopsee в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летнего рэпера и актера запечатлели в Калабасасе, штат Калифорния, США. Он прошелся перед камерой в белой футболке и широких черных шортах, которые спустил, продемонстрировав трусы в бело-синюю полоску. Также наследник артиста надел кожаные лоферы вместе с носками и объемную кепку, украшенную бусинами.

Зрители оценили внешний вид Смита-младшего в комментариях. «Когда курьер звонит в домофон, а ты только сел на унитаз», «Ищет туалетную бумагу», «Выглядит смешно», «Настоящий клоун», «Последний раз я так со штанами ходил, когда искал, где сходить в туалет в лесу», — указали юзеры.

В марте наряд Джейдена Смита с декольте до пупка оценили в сети фразой «это уморительно».

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