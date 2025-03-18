Наряд сына Уилла Смита с декольте до пупка оценили в сети фразой «это уморительно»

Наряд американского рэпера и актера Джейдена Смита с декольте до пупка оценили в сети фразой «это уморительно». Материал приводит Daily Mail.

26-летний сын актера Уилла Смита посетил показ и вечеринку бренда Louis Vuitton. Он предстал перед камерами в черно-белой приталенной твидовой блузе с рукавами-фонариками и глубоким вырезом, обнажавшим часть торса. Также артист надел голубые мешковатые джинсы, черные ботинки на каблуках и взял с собой разноцветную сумку-сундук упомянутой марки.

Читатели издания высказались об образе Смита в комментариях. «Это просто уморительно», «Клоун», «Готов на все ради внимания», «Выглядит абсурдно», — заявили юзеры.

В феврале Джейден Смит стал объектом насмешек в сети из-за нелепого наряда на музыкальной премии «Грэмми».