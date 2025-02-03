Сына актера Уилла Смита высмеяли в сети за дом на голове

Американский актер Джейден Смит стал объектом насмешек в сети из-за нелепого наряда на музыкальной премии «Грэмми». На комментарии обратили внимание в Daily Mail.

26-летний сын голливудской звезды Уилла Смита появился на ковровой дорожке в черном костюме и кедах. Свой образ он дополнил шляпой, выполненной в виде дома. Сам гость мероприятия не объяснил значение своего головного убора.

Пользователи сети высмеяли внешний вид Смита-младшего на премии. «Олицетворение фразы: "Ты забыл свою голову дома"», «Персонаж Майнкрафта», «Он похож на двухлетнего ребенка, выбравшего свой наряд самостоятельно», «Джейден, ты перепутал Хеллоуин с "Грэмми"», «Это просто смешно», — высказывались многочисленные комментаторы.

Ранее в сети также обругали откровенный образ Дженнифер Лопес на вечеринке фразой «это за гранью».