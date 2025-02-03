В сети обругали откровенный образ Дженнифер Лопес на вечеринке фразой «это за гранью»

Откровенный образ американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес на вечеринке перед музыкальной премией «Грэмми» обругали в сети фразой «это за гранью». Материал публикует Daily Mail.

55-летняя знаменитость посетила мероприятие в облегающем красно-коричневом макси-платье бренда LaPointe, отказавшись от бюстгальтера. В свою очередь, наряд оказался оформлен глубоким декольте и обнажал спину артистки. Также она уложила волосы в гладкий пучок, надела серьги, колье и кольца с прозрачными камнями и сделала макияж в коричневой гамме.

Читатели издания оценили внешний вид Лопес в комментариях. «Джей здесь выглядит красиво, этот макияж делает ее моложе. Но у платья слишком глубокое декольте», «У нее отсутствуют передняя и задняя части наряда», «Откровенные дешевые платья ее старят и заставляют выглядеть так, будто она в отчаянии», «Ей действительно нужен другой образ, так как это уже за гранью», «Эксгибиционистка», — заявили юзеры.

В декабре 2024 года Дженнифер Лопес в откровенном виде пришла на показ фильма «Неудержимый», продюсером которого стал ее бывший супруг актер Бен Аффлек.