Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:49, 3 февраля 2025Ценности

В сети обругали откровенный образ Дженнифер Лопес на вечеринке фразой «это за гранью»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Emma McIntyre / Getty Images for The Recording Academy

Откровенный образ американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес на вечеринке перед музыкальной премией «Грэмми» обругали в сети фразой «это за гранью». Материал публикует Daily Mail.

55-летняя знаменитость посетила мероприятие в облегающем красно-коричневом макси-платье бренда LaPointe, отказавшись от бюстгальтера. В свою очередь, наряд оказался оформлен глубоким декольте и обнажал спину артистки. Также она уложила волосы в гладкий пучок, надела серьги, колье и кольца с прозрачными камнями и сделала макияж в коричневой гамме.

Читатели издания оценили внешний вид Лопес в комментариях. «Джей здесь выглядит красиво, этот макияж делает ее моложе. Но у платья слишком глубокое декольте», «У нее отсутствуют передняя и задняя части наряда», «Откровенные дешевые платья ее старят и заставляют выглядеть так, будто она в отчаянии», «Ей действительно нужен другой образ, так как это уже за гранью», «Эксгибиционистка», — заявили юзеры.

В декабре 2024 года Дженнифер Лопес в откровенном виде пришла на показ фильма «Неудержимый», продюсером которого стал ее бывший супруг актер Бен Аффлек.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Взрыв в «Алых Парусах» оказался покушением на основателя армянского батальона из ДНР. Что об этом известно?

      В России стартовали продажи флагманского китайского внедорожника

      В России выросли цены на противозачаточные таблетки

      В СВР заявили о планах НАТО сменить власть на Украине

      Черчесов рассказал об увольнении из сборной Казахстана

      Российские банки начали массово отказываться от старых денег

      В Кремле прокомментировали слова Трампа о контактах с Россией

      Последствия взрыва в московском ЖК «Алые Паруса» попали на видео

      В США рассказали о новой задаче модернизированных «Искандеров»

      Российские пивовары начали маскировать свою продукцию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше