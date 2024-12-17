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11:44, 17 декабря 2024Ценности

Дженнифер Лопес в прозрачной рубашке пришла на показ фильма Бена Аффлека

Мария Винар

Фото: Mark Von Holden / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес в откровенном виде пришла на показ фильма «Неудержимый», продюсером которого стал ее бывший супруг актер Бен Аффлек. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

55-летняя знаменитость посетила мероприятие в джинсах с низкой посадкой, голубом жакете и прозрачной рубашке, сквозь ткань которого просвечивал телесный бюстгальтер. При этом она надела розовые туфли на платформе, оформленные открытым носом, а также уложила волосы в небрежный хвост. Кроме того, звезда сделала макияж в нюдовых тонах, а в качестве украшений выбрала кольца с массивными сияющими камнями.

В ноябре сообщалось, что американская модель Эмили Ратаковски повторила откровенный образ 24-летней давности Дженнифер Лопес.

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