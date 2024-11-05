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09:07, 5 ноября 2024Ценности

Эмили Ратаковски повторила откровенный образ Дженнифер Лопес 24-летней давности

Модель Эмили Ратаковски примерила зеленое платье Versace с вырезом до пупка
Екатерина Ештокина

Фото: @emrata

Американская модель Эмили Ратаковски повторила откровенный образ 24-летней давности певицы Дженнифер Лопес. Соответствующие кадры появились в ее TikTok.

33-летняя манекенщица предстала перед камерой в культовом зеленом платье Versace с вырезом до пупка. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, частично продемонстрировав область декольте. Также она сделала укладку, собрав пряди у лица, и нанесла макияж. В качестве аксессуаров Ратаковски примерила удлиненные серьги.

В октябре был раскрыт тайный смысл наряда Эмили Ратаковски на премии глянцевого журнала. Манекенщица выбрала для красной дорожки белое мини-платье люксового бренда JW Anderson.

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