Эмили Ратаковски повторила откровенный образ Дженнифер Лопес 24-летней давности

Модель Эмили Ратаковски примерила зеленое платье Versace с вырезом до пупка

Американская модель Эмили Ратаковски повторила откровенный образ 24-летней давности певицы Дженнифер Лопес. Соответствующие кадры появились в ее TikTok.

33-летняя манекенщица предстала перед камерой в культовом зеленом платье Versace с вырезом до пупка. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, частично продемонстрировав область декольте. Также она сделала укладку, собрав пряди у лица, и нанесла макияж. В качестве аксессуаров Ратаковски примерила удлиненные серьги.

В октябре был раскрыт тайный смысл наряда Эмили Ратаковски на премии глянцевого журнала. Манекенщица выбрала для красной дорожки белое мини-платье люксового бренда JW Anderson.