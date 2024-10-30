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17:22, 30 октября 2024Ценности

Раскрыт тайный смысл платья Эмили Ратаковски на премии глянцевого журнала

На платье Ратаковски с премии WSJ напечатан отрывок из книги Клайва Белла

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Журналисты Daily Mail раскрыли тайный смысл платья американской модели Эмили Ратаковски, в котором она пришла на премию глянцевого журнала WSJ Magazine. Соответствующий материал появился на сайте издания.

33-летняя манекенщица выбрала для красной дорожки белое мини-платье люксового бренда JW Anderson. На размещенных кадрах видно, что по всему изделию напечатан черным шрифтом текст. По мнению репортеров, принт на ткани является отрывком из книги английского писателя Клайва Белла «Искусство», опубликованной в 1914 году.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски снялась в откровенном наряде для модного бренда Self-Portrait. Тогда модель приняла участие в съемке, во время которой примерила открытые туфли и облегающее платье с сияющими пайетками и глубоким декольте.

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      Мария Винар
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