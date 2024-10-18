Эмили Ратаковски снялась в платье с откровенным декольте для модного бренда

Модель Эмили Ратаковски снялась в откровенном платье бренда для Self-Portrait

Американская модель Эмили Ратаковски снялась в откровенном наряде для модного бренда Self-Portrait. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя манекенщица приняла участие в съемке, во время которой примерила открытые туфли и облегающее платье, оформленное сияющими пайетками и глубоким декольте. При этом на размещенном фото видно, что знаменитость решила не надевать под изделие бюстгальтер.

Кроме того, можно заметить, что образ Ратаковски дополняют длинные серьги. Также визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах, а стилисты, в свою очередь, уложили волосы в объемную прическу.

Ранее Эмили Ратаковски показала фанатам откровенные фото. Тогда модель запечатлела себя обнаженной, полностью отказавшись от одежды и нижнего белья.