Эмили Ратаковски показала фанатам обнаженные фото

Американская модель Эмили Ратаковски показал фанатам откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя манекенщица поделилась серией снимков, на которых запечатлела себя в ванной комнате. Она предстала перед камерой обнаженной, отказавшись полностью от одежды и нижнего белья.

Поклонники оценили съемку знаменитости в комментариях под постом, который набрал 724 тысячи лайков. «У тебя шикарное тело», «Безумно красивая», «Потрясающие кадры», «Богиня», «Невероятная женщина», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски прогулялась по улице в откровенном наряде. На размещенных фото модель позировала в распахнутой кожаной куртке и синей джинсовой юбке. При этом она надела прозрачный красный топ, сквозь который просвечивал кружевной бюстгальтер.