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00:59, 11 октября 2024Ценности

Эмили Ратаковски прогулялась в прозрачном топе

Кадр: @emrata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски прогулялась по улице в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 29,7 миллиона подписчиков.

33-летняя манекенщица предстала перед камерой в распахнутой кожаной куртке и синей джинсовой юбке. Также она надела шарф и прозрачный красный топ, сквозь который просвечивал кружевной бюстгальтер.

Кадр: @emrata

В то же время знаменитость дополнила образ золотистыми украшениями, среди которых оказались серьги-конго (серьги в виде колец различных диаметров), массивные часы и кольца.

Ранее в октябре Эмили Ратаковски также опубликовала фото с голой грудью.

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      Карина Черных
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