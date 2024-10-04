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10:20, 4 октября 2024Ценности

Эмили Ратаковски опубликовала фото с голой грудью

Фото: @emrata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала откровенный снимок. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя манекенщица поделилась в сторис фото, на котором запечатлела себя в зеркало, стоя в гардеробной. Так, знаменитость предстала перед камерой в голубых расклешенных джинсах с высокой посадкой, прикрыв руками голую грудь. При этом на размещенном кадре видно, что на ее лице присутствует минимальное количество макияжа, а волосы уложены в небрежную прическу.

Ранее Эмили Ратаковски похвасталась прессом на снимках для рекламы бренда Kurt Geiger. Тогда модель попозировала в костюме, который включал топ и велосипедки.

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      Карина Черных
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