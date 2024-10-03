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04:30, 3 октября 2024Ценности

Эмили Ратаковски похвасталась прессом на рекламных снимках

Американская модель Эмили Ратаковски похвасталась прессом в топе и велосипедках

Фото: Kurt Geiger

Американская модель Эмили Ратаковски похвасталась прессом на снимках для рекламы бренда Kurt Geiger. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

33-летняя манекенщица позировала в костюме, состоящем из топа на широких бретелях и велосипедках. При этом знаменитость продемонстрировала подтянутую и стройную фигуру. Кроме того, Ратаковски надела сапоги до колена и на каблуках.

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Вдобавок стилисты распустили и уложили ей волосы, а визажисты нанесли макияж в нейтральных тонах.

В сентябре Ратаковски обнажила грудь на фото без штанов. На размещенных кадрах она предстала в полупрозрачных кружевных трусах с заниженной талией черного цвета.

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      Карина Черных
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