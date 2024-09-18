Эмили Ратаковски обнажила грудь на фото без штанов

Американская модель Эмили Ратаковски снялась без штанов. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах в полупрозрачных кружевных трусах с заниженной талией черного цвета. Также она надела синюю майку свободного кроя и приподняла ее, обнажив живот и часть груди.

Знаменитость зачесала волосы на одну сторону, сделала макияж в коричневой гамме и выбрала серьги-кольца в качестве украшения. Автором снимков стала фотограф и режиссер Морган Махер.

Ранее в сентябре американская модель Амелия Грей Хэмлин пришла без штанов на вечеринку журнала Perfect Magazine в рамках Недели моды в Лондоне.