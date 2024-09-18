Дочь популярной телеведущей пришла на вечеринку без штанов

Американская модель Амелия Грей Хэмлин без штанов пришла на вечеринку журнала Perfect Magazine в рамках Недели моды в Лондоне. Соответствующие кадры приводит Daily Mail.

Дочь известной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина посетила ресторан Dovetale в Лондоне. Для мероприятия она выбрала черное кожаное боди с длинными рукавами и порванные в районе бедер прозрачные колготки. При этом последние 22-летняя манекенщица надела поверх остроносых туфель на шпильках.

Также известно, что в числе гостей оказались дети других знаменитостей: Ромео Бекхэм, Джин Галлахер и Дэмиан Херли.

Ранее в сентябре Амелия Грей Хэмлин обнажила грудь для журнала M Magazine.