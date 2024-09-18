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04:23, 18 сентября 2024Ценности

Дочь популярной телеведущей пришла на вечеринку без штанов

Фото: Dave Benett / Getty Images

Американская модель Амелия Грей Хэмлин без штанов пришла на вечеринку журнала Perfect Magazine в рамках Недели моды в Лондоне. Соответствующие кадры приводит Daily Mail.

Дочь известной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина посетила ресторан Dovetale в Лондоне. Для мероприятия она выбрала черное кожаное боди с длинными рукавами и порванные в районе бедер прозрачные колготки. При этом последние 22-летняя манекенщица надела поверх остроносых туфель на шпильках.

Также известно, что в числе гостей оказались дети других знаменитостей: Ромео Бекхэм, Джин Галлахер и Дэмиан Херли.

Ранее в сентябре Амелия Грей Хэмлин обнажила грудь для журнала M Magazine.

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      Карина Черных
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