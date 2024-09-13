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04:15, 13 сентября 2024Ценности

Дочь популярной телеведущей обнажила грудь для журнала

Фото: Théo de Gueltzl / Le Gout de M

Американская модель Амелия Грей Хэмлин снялась в откровенном виде для журнала M Magazine. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь известной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина предстала на размещенном снимке в прозрачном наряде. Она надела облегающее черное платье с драпировками и коричневым кожаным поясом на талии.

В то же время манекенщица примерила трусы в тон одежде, но отказалась от бюстгальтера, обнажив грудь.

Ранее в сентябре дочь голливудского актера Уилла Смита Уиллоу Смит снялась топлес для осеннего номера британского журнала Dazed.

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      Карина Черных
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