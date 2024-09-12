Дочь актера Уилла Смита снялась топлес для журнала

Дочь голливудского актера Уилла Смита Уиллоу Смит снялась топлес для осеннего номера британского журнала Dazed. Соответствующий материал появился на сайте издания.

23-летняя актриса и певица позировала перед камерой, прикрывая голую грудь рукой. При этом она отказалась от нижнего белья и надела вместо юбки шерстяной топ итальянского бренда Sunnei. Также наследница артиста примерила кожаное платье Acne Studios золотистого оттенка, которое имитировало обнаженное тело.

Известно, что стилистом на данной съемке выступил Имрух Аша. В свою очередь, автором кадров стала фотограф и художница Леа Коломбо.

В августе дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса Скаут Уиллис также снялась топлес.