Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:12, 12 сентября 2024Ценности

Дочь актера Уилла Смита снялась топлес для журнала

Фото: Lea Colombo / Dazed

Дочь голливудского актера Уилла Смита Уиллоу Смит снялась топлес для осеннего номера британского журнала Dazed. Соответствующий материал появился на сайте издания.

23-летняя актриса и певица позировала перед камерой, прикрывая голую грудь рукой. При этом она отказалась от нижнего белья и надела вместо юбки шерстяной топ итальянского бренда Sunnei. Также наследница артиста примерила кожаное платье Acne Studios золотистого оттенка, которое имитировало обнаженное тело.

Известно, что стилистом на данной съемке выступил Имрух Аша. В свою очередь, автором кадров стала фотограф и художница Леа Коломбо.

В августе дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса Скаут Уиллис также снялась топлес.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      Блинкен доложит Байдену о переговорах по ударам ВС Украины вглубь территории России

      В Турции заявили о желании США создать раскол между Россией и Турцией

      Байдена обвинил в подталкивании мира к глобальному конфликту

      Священника отстранили от служения за гей-вечеринки и съемки в порно

      Девушка застала возлюбленного за запретным занятием и рассталась с ним

      В США заявили об усталости украинцев от конфликта с Россией

      Минобороны заявило об ударе по скоплению ВСУ в Курской области

      Депутат Госдумы попал в ДТП во время поездки в российский регион

      Фигуранту дела о покушении на Авраама Руссо предъявили новое обвинение

      Тренер назвал два лучших упражнения для идеального пресса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше