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12:24, 28 августа 2024Ценности

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса снялась топлес

Кадр: @scoutlaruewillis

Дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса Скаут Уиллис снялась топлес. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя певица и актриса предстала перед камерой с обнаженной грудью, которую частично прикрыла распущенными волосами. В то же время наследница артистов приспустила мини-юбку бордового оттенка, продемонстрировав, что на ней нет нижнего белья.

При этом на коже девушки были видны следы от солнца. «[Она] любит линии загара, но ненавидит купальники», — указала в подписи автор поста.

Ранее в августе 61-летняя американская актриса и бывшая модель Деми Мур снялась в прозрачном нижнем белье для журнала Interview.

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      Карина Черных
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